Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 9. Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey toplantısına yönelik hazırlıkları ele almak amacıyla Ukrayna'nın başkenti Kiev’e geldi. Çavuşoğlu ve Akar 2 günlük ziyaretleri kapsamında, mevkidaşlarının katılımıyla gerçekleştirilen '2+2' formatındaki toplantıya ve Ukrayna Büyükelçiler toplantısına da katılacak. Çavuşoğlu bu vesileyle Ukrayna’daki Kırım Tatar, Gagavuz ve Ahıskalı soydaş toplulukların temsilcileriyle de bir araya gelecek.