Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir içki firmasının ‘şehirler serisi’ kampanyasıyla Hakkâri’nin tarihî açıdan önemli yapılarından olan Kayme Sarayı’nın kutularına tasarlanmasına tepkiler çığ gibi büyüyor. Şemdinli ilçesine bağlı Bağlar (Nehri) köyünde bulunan tarihî ve dini açıdan büyük anlam ve önem taşıyan sarayın mimari dış yapısı, bir içki firmasının kutularına tasarlanmıştı. Hakkâri Valiliği ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) finansmanı ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Şahabettin Öztürk’ün başkanlığında 1910 doğumlu Kayme Sarayının restorasyon ve çevre düzenlemesi, 2018 yılında tamamlanmıştı. Her yıl turistlerce ziyaret edilen sarayın içki tasarımlarında kullanılmasının "yapının ruhuna aykırı" olduğunu belirten Dr. Şahabettin Öztürk, "Hemen kuzeybatısında oldukça geniş bir alanda tescilli bir mezarlık alanı var. Taha-i Hakkâri Hazretlerinin türbesi. Anadolu'da Nakşibendi tarikatının kurucuları arasındadır ki, son derece önem arz etmekte. Tasvip edilecek bir durum değil. İçki firması, o günkü şartlar dâhilinde ‘Türkiye serisi’ çıkartmış ama tepkiyle karşılanacaktır. Çok da doğru bulmuyorum" diye konuştu.

