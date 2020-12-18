Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi

Kurduğu Türkiye Değişim Hareketi (TDH) ile bir süredir siyasi çalışmalarını sürdüren Şişli eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, hareketini partileştirdi. Sarıgül, partisinin adının "Türkiye Değişim Partisi" olduğunu açıkladı. İstanbul’da bir otelde düzenlenen toplantıda Sarıgül, partisinin logosu ve müziğini de kamuoyu ile paylaştı. Sarıgül, partisinin iki kalp ve kalpları bağlayan bir yıldızdan oluşan logosu ile yeniden siyaset sahnesindeki yerini aldı.

Geçtiğimiz aylarda 20’den fazla CHP’li milletvekili ile görüşen Sarıgül ekibinin, saflarına kimleri katacağı da CHP kulislerinde tartışılıyor. Öte yandan, Muharrem İnce’nin parti kurma hazırlıkları da sürüyor. Partisinin logosu ve ismine ilişkin büyük ölçüde karar verdiği bilinen İnce, çalışmalarını Covid-19 tedbirleri çerçevesinde internet üzerinden yürütüyor. CHP’de bu gelişmeler yaşanırken bir diğer muhalefet partisi İyi Parti de hareketli günler geçiriyor. Geçen ay İyi Parti’den ihraç edilen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ’ın parti kuracağı ve iki milletvekilinin ona katılacağı iddia edilirken, Özdağ bu iddiaları yalanladı.