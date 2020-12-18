Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP yönetiminden taciz olaylarıyla ilgili ses çıkmadığını vurgulayan İnce "CHP yönetiminden de tık çıkmıyor. Zamana yayacaklar, çürütecekler olayı. Zamana yayıp olayı çürütürken partiyi çürüttüklerinin farkında değiller. Üzüntüm bundandır. Bu tür olaylara anında neşter atmak lazım. Bunların üstü kapatılarak konu giderilemez. Sonuna kadar gidilmelidir, yönetimin yapması gereken budur. Ne yazık ki bunu yapmadılar" dedi.

CHP başkalaştı

Radyocu Adem Metan'ın YouTube kanalında konuşan İnce "50 sene CHP'ye küfretmiş olanların partiye konuşlanıp CHP'li gibi açıklama yapması çok ağrıma gidiyor. 1999'da parti baraja takıldığında sabaha kadar ağlayan, partinin tuvaletleri temizleyen bir il başkanıydım ben. Ömür tükettik parti için. Ama bugün CHP kültür ile yakından uzaktan insanlar CHP adına konuşuyorlar ya, ağrıma giden bu" dedi.

CHP yönetiminin partinin geleneklerini yıktığını ifade eden Muharrem İnce "Başkalaşmış bir parti görüyorum. Değişmiş, dönüşmüş demiyorum. Çürüyor ortalık" eleştirisinde bulundu.



Kılıçdaroğlu önce kendine baksın

İnce, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun öğretmenleri hedef alan sözleri için de "CHP'ye oy vermeyen öğretmene ben öğretmen demem, ifadesi çok yanlış bir şeydir. Ben derim kardeşim. Onlar benim öğretmen arkadaşlarımdır. Onların gönlünü kazanıp oyunu almak isterim. Oyunu alamıyorsan aşağılamak yerine kendine bakacaksın. AK Parti yöneticileriyle seçmeni aynı kefeye koyamazsın" diye konuştu.