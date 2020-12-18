Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Bugün oldukça yoğun bir program uyguladık, önemli görüşmeler yaptık ve bunların sonuçları gerçekten son derece yapıcı, somut oldu."
Bakan Akar: Bugün oldukça yoğun bir program uyguladı
18.12.2020 - 18:44 | Son Güncelleme: 18.12.2020 - 18:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Bugün oldukça yoğun bir program uyguladık, önemli görüşmeler yaptık ve bunların sonuçları gerçekten son derece yapıcı, somut oldu."
Etiketler : Bakan Akar,
754012 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/754012.aspx
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