Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muş "CHP'li İzmir Karşıyaka Belediyesi HDP logosu kullanmış! Yoksa belediyeyi CHP ile HDP eşbaşkanlık sistemiyle mi yönetiyor?"diye sordu.

HDP logosuyla neredeyse aynı olan görselin kullanıldığı yerin belediye şirketi olan Kent A.Ş.’ye bağlı “Kent Garden” isimli restoran olduğu öğrenildi.

İstanbul’da da CHP’i Küçükçekmece Belediyesi çocuk parkına terör örgütü PKK /YPG’nin simgelerini andıran şekiller kullanmıştı. Yine CHP’li Şişli Belediyesi’nin HDP kontenjanından seçilen Başkan Yardımcısı PKY’ya yardım ve yataklıktan tutuklanmıştı.