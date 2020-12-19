Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twittir üzerinden yaptığı paylaşımda, “Bugün, yakın planda Mersin, Diyarbakır, Trabzon, Antalya ve Kocaeli illerimizin durumunu değerlendirdik. Birlikte mücadelemizin erken sonuçları alınmaya başlandı. Ara vermeden mücadeleye devam” dedi.

Bakan Koca ayrıca, Mersin, Diyarbakır, Trabzon, Antalya ve Kocaeli illerinin 18 Aralık 2020 Cuma günü verilerini de paylaştı.

Buna göre: Mersin: Son 2 haftada filyasyon ekipleri 186’dan 261’e çıkarıldı. Son hafta içinde günlük vakada yüzde 20 düşüş oldu; yoğun bakım doluluk oranı yüzde 79.

Diyarbakır: Son 2 haftada filyasyon ekipleri 370’den 590’a çıkarıldı. Son hafta içinde günlük vakada yüzde 25 düşüş oldu; yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65.

Trabzon: Son 2 haftada filyasyon ekipleri 175’den 247’a çıkarıldı. Son hafta içinde günlük vakada yüzde 25 düşüş oldu; yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65.

Antalya: Son 2 haftada filyasyon ekipleri 300’den 402’a çıkarıldı. Son hafta içinde günlük vakada yüzde 30 düşüş oldu; yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71.

Kocaeli: Son 2 haftada yoğun bakım yatak sayısı 242’den 340’a, filyasyon ekip sayısı 150’den 209’a çıkarıldı. Son hafta içinde günlük vakada yüzde 35 düşüş oldu; yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71.

Bakan Koca, “El birliğiyle mücadelemizin erken etkisi görülmeye başlandı. Bu etkinin kalıcılığı mücadeledeki ısrarımıza ve gücümüze bağlı. Ara vermeden mücadeleye devam; birlikte kazanacağımız günler uzak değil” ifadelerine de yer verdi.