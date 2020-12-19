Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EBRU KARATOSUN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son kabine toplantısında koronavirüsün sağlık çalışanları için meslek hastalığı sayılması talimatının ardından Sağlık Bakanlığı, bir genelge yayımlayarak 81 ile gönderdi. Sağlık Bakanı Yardımcısı Prof. Dr. Sabahattin Aydın imzalı genelgeye göre koronavirüs teşhisiyle tedavi görürken ölen üniversite ve özel hastane görevlileri de dâhil tüm sağlık çalışanları, ‘meslek hastalığı’ veya ‘vazife malulü’ hükümlerinden yararlanabilecek.

AYLIK BAĞLANACAK

Teşhis konulan ve ölenlerin yakınlarına aylık bağlanacak. Vazife malullüğü durumunda emeklilik ikramiyesi 30 yıldan ödenecek, kamuda bir kişilik istihdam ve eğitim yardımı yapılacak. Ölenin ailesine, bir konut için TOKİ faizsiz kredi kullandıracak, araç alımında bir seferlik ÖTV muafiyeti sağlanacak. Her yıl 3.213 TL ile 5.842 TL arasında yapılacak ek ödeme de geçerli oluyor. Çocuklarına aylık, ilköğretimde 182, ortaöğretimde 273, yükseköğretimde 365 TL eğitim yardımı yapılacak. Maluller ile eşleri, evli olmayan ve 25 yaşını doldurmamış çocukları, anne ve babaları, demir yolları ve deniz yollarının şehir içi ve şehirler arası hatlarından şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanacak.

Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi (TÜRKAD) Başkan Yardımcısı Avukat Öznur Kızılkaya Uslu, gazetemize yaptığı değerlendirmede “Doktorlar güvence altına alındı. Genelge bugünden itibaren yürürlükte. Daha önce hayatını kaybedenler de kapsama girecek” dedi.