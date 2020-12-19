Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ortaya şöyle bir sonuç çıktı:

¥ %64 “Pandemi 6 aydan fazla sürer”" dedi, %24’ü 2-5 ay, %3’ü sadece bir ay süre tanıdı.

¥ %98 tedbir alıyor.

¥ %74, çevresindekilere korona bulaştığını söyledi.

¥ %45 mecbur kalmadıkça evden çıkmazken %46 iş için gidiyor. Kalanlar ise rahat.

¥ %83 yılbaşı yasağını savunuyor.

¥ %27’si aşıya “evet”, %27’si “hayır” dedi. Kalanlar kararsız.

¥ Aşıyı istemeyenlerin %55’i yan etkisinden korkarken %20’si ülkelere güvenmiyor.

¥ Aşı güven oranı ise %27 Pfizer (Alman-ABD), %8 Sinovac (Çin), %5 AstraZeneca (İngiltere-İsveç), %2 SputnikV (Rusya).