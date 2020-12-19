Ortaya şöyle bir sonuç çıktı:
¥ %64 “Pandemi 6 aydan fazla sürer”" dedi, %24’ü 2-5 ay, %3’ü sadece bir ay süre tanıdı.
¥ %98 tedbir alıyor.
¥ %74, çevresindekilere korona bulaştığını söyledi.
¥ %45 mecbur kalmadıkça evden çıkmazken %46 iş için gidiyor. Kalanlar ise rahat.
¥ %83 yılbaşı yasağını savunuyor.
¥ %27’si aşıya “evet”, %27’si “hayır” dedi. Kalanlar kararsız.
¥ Aşıyı istemeyenlerin %55’i yan etkisinden korkarken %20’si ülkelere güvenmiyor.
¥ Aşı güven oranı ise %27 Pfizer (Alman-ABD), %8 Sinovac (Çin), %5 AstraZeneca (İngiltere-İsveç), %2 SputnikV (Rusya).
Vatandaşın yüzde 45’i evinden çıkmıyor
19.12.2020 - 02:36 | Son Güncelleme: 19.12.2020 - 02:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
NG Araştırma 81 şehirden 15 yaş üzeri 2.145 kişiye online olarak pandemiyi sordu.
Ortaya şöyle bir sonuç çıktı:
Etiketler : covid 19,koronavirüs,
754072 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/754072.aspx
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