Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, Kayseri'de bir dizi incelemelerde bulundu. Özhaseki, incelemelerin ardından gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 'diktatör' kelimesini kullanan CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'e cevap veren Özhaseki, "Adı 'Gazi Meclis', adı Türkiye Büyük Millet Meclisi, görüşülen bütçe. Nedir orada görüşülmesi gereken? Elde bir imkan var, kaynak var, bu kaynağın bakanlıklar arasında dağılımı var ve bunun nihayetinde sene sonuna kadar uygulanacağı bir ortam var. Özgür gibiler, 'Nasıl hakaret ederim', 'ortalığı nasıl karıştırırım'ın peşindeler. Allah aşkına herkes elini vicdanına koysun. Tayyip Bey askeri güçle mi geldi oturdu buraya? Eğer diktatör diyeceklerse askeri güçle gelip oturan cumhurbaşkanlarını söylesinler. Ruhları, kalpleri CHP yazıyordu onların. Askeri ürün olarak geldiler oturdular. Tayyip Bey seçime girdi, alnının akıyla yüzde 50'den fazla oy aldı, geldi oturuyor. Seçim var kardeşim çalışın, yalanı bırakın, iftirayı bırakın, insanlara ne yapacağınızı söyleyin. İnsanlar da sizi sevsin. Ömürleri yalan, her konuştukları yalan. Böyle insanlara ne denir ki? Düşünün; CHP'de ağzını açanı dışarı atıyorlar. Adam 10 kere seçim kaybediyor, orada oturmaya devam ediyor. Niye? Delegeleri ayarlamış. O diktatör olmuyor, her seçimde Türk milletinin oyunu almış insana siz 'diktatör' diyorsunuz. Ne söylenebilir buna?" ifadelerini kullandı.

"Hem Kayseri milletvekili olacaksınız, hem gidip Kayseri'yi kötüleyeceksiniz. Böyle bir şey yok"

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın Tomarza Belediyesi ile ilgili iddialarına da cevap veren Özhaseki, "Daha önce vekilleri ortaya çıktı, bir sürü iddialarda bulundu. Sonra genel başkanları bunları dillendirdi, seçim meydanlarında malzeme yaptı. İkinci kere dava görüldü; 'Hepsi yalan, iftira' diye yüzlerine çarptılar değil mi? İddia olan şey söylenmez arkadaşlar. Savcılığa verilir, savcılar inceler. Hatta gider müdahil olursunuz, dersiniz ki; 'eksik inceliyorsunuz, belge var, şuna dikkat edin' dersiniz. Yapın, bu sizin hakkınız. Ama seçim öncesinde siyaseten kullanılmış bazı sözleri alarak bir belediye başkanı ve ekibine bunlar söylenmez, doğru değil. Eğer mahkeme mahkum ederse her şeyi söylersiniz, hakkınız var. Aynı Çetin Bey Dadaloğlu Şenliklerinde çıktı dedi ki; 'Hırsızlık yapan siyasetçiyi sevmiyoruz'. Güya gönderme yapıyor. Ben de çıktım dedim ki; 'hırsızlık yapan siyasetçinin Allah belasını versin'. Herkese 'amin deyin' dedim. Amin diyemediler. Niye diyemiyorsunuz? Kayseri'nin hangi sosyal olayında CHP'liler var? Hangi işinde CHP'liler var? Bir gün olsun belediyelerimize gelip 'ne yapıyorsunuz arkadaşlar, bu şehir bizim yardımcı olalım' dediler mi? Yok. Birisi seçimlerde yalan, dolan bir şeyler söylemiş. Onu da almışsın mecliste okuyorsun. Ne kadar ayıp, bir milletvekiline yakışır mı bu? Hem Kayseri milletvekili olacaksınız, hem gidip Kayseri'yi kötüleyeceksiniz. Böyle bir şey yok" şeklinde konuştu.