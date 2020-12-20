Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Göreve başladıktan sonra yayımladığı mektubunda “Öleceğimi düşünerek gelecek hesapları yaptılar” deyip CHP’lilere sitem eden Böcek, “Ben ölüm döşeğindeyken ölüm haberleri yazanlar, bazen bu koltuk sevdasına düşenler, sayısı çok azdır onların. Dışardan ben hiçbir partiden bunları duymadım Yapılanlar ahlaki yönden veya nezaket kurallarına çok aykırıydı” dedi. Böcek, eleştirilerini peş peşe sıraladığı mektubunu CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu dâhil bütün parti yönetimine de ilettiğini istifayı ise düşünmediğini söyledi.