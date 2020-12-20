Göreve başladıktan sonra yayımladığı mektubunda “Öleceğimi düşünerek gelecek hesapları yaptılar” deyip CHP’lilere sitem eden Böcek, “Ben ölüm döşeğindeyken ölüm haberleri yazanlar, bazen bu koltuk sevdasına düşenler, sayısı çok azdır onların. Dışardan ben hiçbir partiden bunları duymadım Yapılanlar ahlaki yönden veya nezaket kurallarına çok aykırıydı” dedi. Böcek, eleştirilerini peş peşe sıraladığı mektubunu CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu dâhil bütün parti yönetimine de ilettiğini istifayı ise düşünmediğini söyledi.
Muhittin Böcek: Ben ölüm döşeğindeyken koltuk sevdasına düştüler
20.12.2020 - 04:45 | Son Güncelleme: 20.12.2020 - 04:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yaklaşık dört ay koronavirüs tedavisi gördürdükten sonra taburcu edilen CHP’li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kendisi hayatta kalma mücadelesi verirken partisi içinde koltuk sevdasına düşenlere tepki gösterdi.
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754286 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/754286.aspx
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