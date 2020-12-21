Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun seçim sonrasında “ihtiyaç fazlası” diyerek Yenikapı Meydanı'nda şov yapıp iade ettiği araçların ardından yüzlerce yeni araç alması dikkat çekti. Başakşehir’de bulunan İBB’ye ait araziye bir hafta boyunca tırlarla 200’ü aşkın yeni otomobil taşındı. Sıfır olduğu belirlenen otomobillerin plakalarının takılmadığı, camlarında bulunan jelatinlerin dahi sökülmediği görüldü. Ne amaçla alındığı açıklanmayan yüzlerce aracın arazi üzerinde sıra sıra durması ise dikkat çekti.

DAHA YÜKSEK BEDELLE KİRALANDI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim sonrasında ihtiyaç fazlası diyerek hizmet araçlarını önce Yenikapı Meydanı'nda sergiye çıkarmış, ardından da iade etme kararı almıştı. Araçların durumunu araştırmak üzere kurulan İBB Meclisi Araştırma Komisyonu raporu, araçların iade edilmesinden sonra daha yüksek bedelle kiralandığını ortaya çıkarmıştı. Rapora göre AK Parti döneminde 2017 yılında 997 araç 24 ay kullanılmak üzere toplamda 30 milyon 842 TL'ye kiralanırken, Ekrem İmamoğlu döneminde 990 aracın 5 aylığına 16 milyon TL bedelle kiralandığı belirtilmişti. Araç başına AK Parti döneminde bin 289 TL bedel ödenirken, bu ücretin Ekrem İmamoğlu döneminde 3 bin 375 olduğu görülmüştü. Aradaki fiyat farkı ise dudak uçuklatmıştı. Raporda ayrıca, ihtiyaç fazlası olarak gösterilen araçların makam araçları olmadığı, itfaiye, otobüs, kamyon, evde sağlık hizmeti ve zabıta hizmetleri gibi belediye hizmetlerinde kullanılan hizmet aracı olduğu tespitine yer verilmişti. İstanbul İHA