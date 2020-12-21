Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Uluslararası aktörlerin artık oyunu açık oynadığını, Türkiye'deki yerli iş birlikçileri için adres ve mekân gösterdiğini söyledi. Türkiye'de siyasi birlikteliklerin tezahürlerini tersine çevirme görevinin CHP'ye verildiğini kaydeden Yalçın "CHP'ye, bağımsız ve güçlü bir ülke olarak yeni dünya düzeninde yer alma hedefinden Türkiye'yi alıkoymak için, meşru iktidara ve Cumhur İttifakı’na muhalefet eden siyasi partileri örgütleme rolü biçilmiştir. CHP de üstlendiği misyon için diğer küçük ve mikroskobik partileri etrafına toplayıp bir zillet koalisyonu oluşturmuştur. CHP'nin terörizm destekçisi İstanbul İl Başkanı, 2021 bütçesinin Meclis'ten 316 oyla geçmesinin hemen ardından yaptığı paylaşımda, 'TBMM'den geçecek olan bir sonraki bütçe halkın bütçesi olacak.' demiştir. Seçimler 2023'te gerçekleşeceğine göre, CHP'li il başkanının 2021 için kamuoyuna verdiği mesaj açıktır. Bu bir darbe ve kalkışma imasıdır" dedi.

CHP'nin, üstlendiği antidemok-ratik misyonun şifrelerini bir kez daha bir il yöneticisi vasıtasıyla kamuoyuna duyurduğunu ifade eden Yalçın, CHP'nin, içinde yer aldığı Cumhuriyet'in kurucu felsefesinden tamamen uzaklaştığını savundu.

CHP'nin, "millet" fikrinden koparak Marksistleştiği ve taşeronlaştığını öne sürerek, şu değerlendirmelerde bulundu: CHP halktan uzaklaşmış ve Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'a isnat ettiği diktatörlüğe bir adım daha yaklaşmıştır. CHP ve zillet ittifakı, devlet otoritesine ve millet iradesine karşı adım adım yeni bir yapay meşruiyet zemini oluşturma çabası içine girmiştir.