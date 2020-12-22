Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YÜCEL KAYAOĞLU

Koronavirüs aşısının Türkiye’deki uygulamasının ocak ayının ilk haftası başlayacağı, ilk parti aşıların bu hafta sonuna kadar geleceği belirtildi. Aşı uygulamasının başlaması ile birlikte toplumdaki aşı karşıtlığına karşı büyük bir kampanya yürütülecek. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından hazırlanan aşı stratejisi kapsamında, Çin aşısının, Türkiye’ye ulaşmasından sonra hangi gruplara hangi takvimle yapılacağı konusundaki planlamalar tamamlandı. Edinilen bilgilere göre, bazı bürokratik engeller nedeniyle Çin aşısının Türkiye’ye ulaşması bu hafta sonuna kaldı. Bakanlık kaynakları, hafta sonuna kadar 3 milyon doz aşının Türkiye’ye geleceğini, diğer dozların ise ocak başından itibaren teslim edileceğini kaydetti. Planlamalara göre; ilk etapta tıp fakültelerinin son sınıf öğrencileri dâhil, tüm sağlık personeli aşılanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleri aşı yapılacak ilk grupta yer alacak. Toplumdaki aşı karşıtlığını kırmak için de bir kampanya başlatılacak. Siyasetçiler, sanatçılar ve sporcular aşı yaptırarak, toplumun bilinçlendirilmesinde görev üstlenecek.

HERKES ULAŞABİLECEK

Bakanlığın hazırladığı yol haritasına göre vatandaşlara yapılacak aşı uygulaması Türkiye’de aynı gün başlatılacak. Herkesin kolayca ulaşabilmesi için özel sağlık kuruluşları ile üniversite hastaneleri dâhil, tüm sağlık kuruluşlarına aşı gönderilecek. Ayrıca huzurevleri ve cezaevlerinde de aşılama yapılacak. OSB’ler ve büyük işletmelerdeki iş yeri hekimleri tarafından da aşı uygulanabilecek. Bakanlık, mayıs sonuna kadar 50 milyondan fazla kişinin aşılanmasını hedefliyor. Yerli aşının da devreye girmesinden sonra haziran sonu itibarıyla tüm vatandaşların aşıları tamamlanacak.

6-8 AY KORUYUCU ETKİ

Uzmanlar, aşı olunca bir daha koronavirüse yakalanılmayacağının belli olmadığını belirtirken, "İlk dozundan 14 gün sonra ikinci doz yapılacak. 65 yaş üstüne ise ikinci doz, 21 gün sonra vurulacak. Aşının %90’ın üzerinde koruyuculuğu olduğu belirtiliyor ki, bunun 6-8 ay sürmesi bekleniyor. Toplumsal bağışıklık oluşacak mı, risk devam edecek mi? Büyük ihtimal yazın ortaya çıkar. Belki kışın ortaya çıkacak bir enfeksiyon olarak hayatımızda devam edecek ya da yeniden aşı olmamız gerekecek. Toplumsal bağışıklık aşıyla sağlanacağı için büyük ihtimal kış mevsimi gribi olarak hayatımızda kalabilir" değerlendirmesini yaptı.