Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Belediye olarak pandemi döneminde esnafa ve vatandaşa birçok konuda destek sağladıklarını söyledi. İhlas Medya Grubunu ziyareti esnasında yaptıkları çalışmalarını anlatan Aktaş, özellikle toplu yaşam alanlarında ciddi bir dezenfeksiyon başlattıklarını belirterek seyretilmiş toplu taşımada ise araç takviyeleri ve sefer sıklığı ile hijyeni ve mesafeyi ön plana çıkardıklarını ifade etti. Bursa’da bu süreçten olumsuz etkilenen esnafın tamamı için birtakım destekleri devreye soktuklarını dile getiren Aktaş, 1 Aralık’tan itibaren başlatılan uygulama ile salgın neticelenene kadar dükkânı kapalı olan kiracılardan kira almadıklarını, açık olan esnaflardan, piyasalar etkilendiği için yüzde 50 indirim yaparak kira aldıklarını söyledi. Aktaş, bu uygulamanın Belediye iştiraki olan kiracılar için de geçerli olduğunun altını çizdi. Bu dönemde kadın kooperatifleriyle de bir araya geldiklerinden bahseden Aktaş, erzak paketlerini kooperatiflerce yapılan gıda ve ürünleri satın alarak oluşturduklarını söyledi, böylece kadın kooperatiflerine de destek verdiklerini anlattı. Aktaş, salgın döneminde önemi daha da iyi anlaşılan sağlık çalışanları için de birtakım destekler devreye aldıklarını vurgulayarak “Ücretsiz ulaşımı 31 Aralık tarihinden 31 Mart tarihine kadar uzattık. Üç ay daha sağlık çalışanlarımız şehrimizde ücretsiz ulaşım sağlayacaklar” dedi.

TOPLU TAŞIMAYA BÜYÜK DESTEK

Pandeminin başladığı günden bu tarafa toplu taşımaya toplam 45 milyon lira destek sağladıklarını belirten Aktaş, her ay vatandaşlara yaklaşık 6 milyon liralık nakdî destek vermeyi sürdürdüklerini dile getirdi. Pandemi döneminde büyükşehir belediyesi tarafından sağlanan destekleri anlatmaya devam eden Aktaş, 70 bin esnaf ve çalışanı için bir aylık yetecek erzak paketleri hazırladıklarını belirtti. Bununla birlikte 1 Aralık’tan itibaren Şubat sonuna kadar evlerin su faturalarının yüzde 50 indirimli olarak faturalandırılacağını açıkladı. Aktaş “2021 yılının ikinci çeyreğinden itibaren hareketli günlerin bizi beklediğini düşünüyorum" dedi.

2020'NİN EN BAŞARILI BELEDİYE BAŞKANI OLDU

ORC Araştırma şirketinin 1-19 Aralık tarihleri arasında yaptığı araştırmaya göre Türkiye'nin en başarılı belediye başkanları belli oldu. 30 büyükşehir ve 51 ilde 42 bin kişiden fazla insanla görüşülerek yapılan ankette büyükşehir, il ve ilçe başkanları katılımcılara soruldu. Büyükşehir belediye başkanları kategorisinde ilk sırayı yüze 59,8 ile Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş aldı.