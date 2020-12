Türkiye Gazetesi

Yunanistan unsurlarının Ege'de düzensiz göçmenlere yönelik kötü muamelesini gözler önüne seren görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Soylu, AB İçişleri Komiseri Ylva Johansson'a seslendi.

Soylu, paylaşımında, Yunanistan unsurlarınca darbedilen ve Türk kara sularına geri bırakılmak üzere bindirildikleri can salının patlaması sonucu denize düşen 5 düzensiz göçmenden 3'ünün hayatını kaybettiğine dikkati çekerek, "Sayın Ylva Johansson, Yunanistan'ın işkence ve insanlık dışı muameleleri artık cinayete dönüşüyor. FRONTEX'in görmezden geldiği bu cinayetlerin hesabı Yunanistan'dan sorulmayacak mı?" ifadelerine yer verdi.

Soylu, İngilizce ve Türkçe olarak yaptığı paylaşımlara AB Komisyonu ve FRONTEX'in Twitter hesaplarını da ekledi.





Sahil Güvenlik Komutanlığı açıklaması

Bakan Soylu'nun paylaşımında ayrıca Sahil Güvenlik Komutanlığının açıklaması da yer aldı.

Açıklamada, 19 Aralık günü saat 07.10'da İzmir'in Foça ilçesi Aslan burnu açıklarında 3 can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine 2 Sahil Güvenlik botunun görevlendirildiği bildirildi.

Başlatılan arama kurtarma faaliyeti neticesinde 31 düzensiz göçmenin kurtarıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kurtarılan göçmenler tarafından Yunanistan unsurlarınca darbedildikleri, değerli eşyalarının alındığı ve Türk kara sularına geri bırakılmak üzere can sallarına bindirildikleri esnada patlayan bir can salından 5 kişinin denize düştüğü, düşen 5 kişiden 2'sinin canlı olarak denizden alındığı, 3'ünün hayatını kaybettiği, hayatını kaybeden 3 düzensiz göçmenin ayrı bir bota bindirilerek götürüldüğü ifade edilmiştir."

Olayla ilgili Foça Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli tahkikat başlatıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, kurtarma operayonuna ilişkin fotoğraf ve görüntüler de yer aldı.



Kurtarılan göçmen Yunanistan'ın insanlık dışı muamelesini anlattı

Görüntülerde ise Türkçe bilen bir göçmen tarafından Yunanistan unsurlarının kendilerine yapılan kötü muamele anlatılıyor.

Olay günü saat 10.00'da Çanakkale'den botla denize açıldıklarını aktaran göçmen, yaşadıkları korku dolu dakikalara ilişkin şunları söylüyor:

"Saat 12.00'de Yunanistan polisi bizi yakaladı. Sonra bizi 4-5 saat gezdirdiler. Sonra bizim paralarımızı aldılar, çantalarımızı aldılar, vurdular, sonra kadınların saçlarını çektiler. Sonra bir tane ayrı bot getirdiler. Zorla 5 tane insanı bota aldılar. Bota bunlar binerken bot patladı. Sonra 2 kişi sağlam çıktı, 3 kişi öldü. Ölmüş insanları ayrı bir bota, bizi ayrı bir bota koydular. Saat 06.00'da bizi zorla 3 tane motorsuz lastik bota bindirdiler. Tam denizin ortasında bizi bıraktılar. Ben de Türk Sahil Güveliğini aradım, gelip bizi kurtarın diye. Türk Sahil Güvenliği de geldi bizi kurtardı."