Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Altun "İlahî kelamı nüzûluna aykırı bir biçimde, özünden koparırcasına, sözde semâ gösterisi eşliğinde Türkçe okumak “hoşgörü” kelimesiyle ifade edilecek bir olay değildir. Hoşgörü, her inancı özü ve şekli itibarıyla olduğu gibi kabul etmek ve saygı duymaktır. İslâm, özü ve şekliyle bir bütündür. İslâm’ın kaideleri “hoşgörü” kelimesi altında içi boşaltılacak değerler değildir. Bu saygısızlığa sessiz kalamayız. Bu saygısızlığın hangi hesaplarla yapıldığını çok iyi biliyoruz. Despotik, baskıcı, yasakçı ve her türlü değerin silindiği karanlık geçmişlerini özleyenlere açıkça söylüyoruz; Türkiye, ne pahasına olursa olsun özlemini çektiğiniz o karanlık günlere hiçbir zaman dönmeyecektir" ifadelerini kullandı.



Sözcü yazarı Sinan Meydan, Altun'un paylaşımını alıntılayarak "İmamı Azam Ebu Hanife bile ilahi kelamın başka dillere çevrilebileceğini söylerken, pek çok ilahiyatçı "asl olan lafız değil manadır" derken, bizzat Kuran'da "anlayarak okumanın" önemine işaret edilirken, dinin anlaşılmasından korkup Arapçayı kutsamak nedir? Bizim dilimiz Türkçedir" şeklinde skandal bir yorum yaptı.



Altan bunun üzerine Sinan Meydan'a da tepki göstererek "İşte Ezan-ı Muhammedi'yi yasaklayan zihniyet! Belli ki niyet aynı. Bu kadar savunma hiç de hayra alamet değil. "Allah-u Ekber" ile başlar mübarek ezan. "Tanrı uludur" diye başlamaz. O zulmü bu toprakların, bu vatanın evlatları unutmadı. Özür dileyeceğinize hayal kuruyorsunuz!" karşılığını verdi.