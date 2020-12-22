Suudi Arabistan'da korona virüs ile mücadele kapsamında Mart ayında ara verilen umre ziyaretlerinin 4 Ekim’de kademeli olarak yeniden başlaması ile Mekke'de bulunan Mescid-i Haram ve Medine'de bulunan Mescid-i Nebevi'yi ziyaretçi akınına uğradı. Suudi Arabistan'ın Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Genel Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'yi geçtiğimiz Ekim ayından bu yana 4,5 milyondan fazla kişinin ziyaret ettiği aktarıldı. Başkanlık, bu ziyaretlerin yüksek tedbirler ile Hac ve Umre Bakanlığı koordinasyonunda organize edildiğini ifade etti.
Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'yi 4,5 milyondan fazla kişi ziyaret etti
22.12.2020 - 23:30 | Son Güncelleme: 22.12.2020 - 23:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suudi Arabistan'da korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 6 ay ara verilen umre ziyaretlerinin yeniden başlamasının ardından Mekke'de bulunan Mescid-i Haram ve Medine'de bulunan Mescid-i Nebevi'yi 4,5 milyondan fazla kişinin ziyaret etti.
Etiketler : Mescid-i Haram,
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