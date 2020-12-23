Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Çerkezköy'den 4 Aralık'ta kalkan Türkiye-Çin ilk ihracat blok treni, Azerbaycan, Gürcistan ve Kazakistan’dan geçerek 15 günde Çin’in Xi’an kentine ulaşmıştı. Tren için Çin’in Xi’an kentinde tören düzenlendi. Törene Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen’in yanı sıra, Xi’an Belediye Başkan Yardımcısı Shen Liping katıldı. Büyükelçi Önen, yaptığı konuşmada, “Teknolojinin ve modernleşmenin getirdiği fırsatlarla birlikte modern İpek Yolu’nu inşa ediyoruz” ifadelerini kullandı. Önen, Xi’an-İstanbul arasındaki direkt uçuşların Covid-19 pandemisi sona erdikten sonra yeniden başlamasını umduklarını kaydetti. Büyükelçi Önen, pandemi döneminde Çin ile Avrupa arasındaki demiryolu bağlantısının daha da hayati bir hâle geldiğini ve uluslararası lojistik tedarik zincirinin istikrarında yük trenlerinin önemli bir rol oynadığını ifade etti. Büyükelçi Önen, “Türkiye ile Çin arasında demiryolu bağlantısının daha çok kullanılması, Avrasya’daki ekonomik faaliyetleri de hızlandıracaktır” ifadelerini kullandı.





Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın da mesajı Xİ’an’da

Xi’an Belediye Başkan Yardımcısı Shen Liping, yaptığı konuşmada, Türkiye’nin jeopolitik konumunun önemine işaret ederek, tren seferleri sayesinde iki ülke arasındaki iletişim ve temasların gelişmesini umduklarını ifade etti. Törende, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın da mesajının yer aldığı bir video gösterildi.

Türkiye'den Çin'e ilk ihracat treni 4 Aralık’ta düzenlenen törenle gönderilmişti. Toplam 8 bin 693 kilometre yol kat edip 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçen ihracat treni, 19 Aralık günü Çin'in Xi’an şehrine ulaşmıştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ihracat treniyle ilgili "Demiryolu taşımacılığındaki zaferimizdir" değerlendirmesinde bulunmuştu.