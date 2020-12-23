Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen kabulde Büyükelçi Amir Mohammad Ramin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu. Büyükelçi Ramin’in beraberindeki eşi ve bazı elçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.