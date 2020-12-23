Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen kabulde Büyükelçi Amir Mohammad Ramin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu. Büyükelçi Ramin’in beraberindeki eşi ve bazı elçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan Büyükelçisini kabul etti
23.12.2020 - 16:01 | Son Güncelleme: 23.12.2020 - 16:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan Büyükelçisi Amir Mohammad Ramin’i kabul etti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Afganistan Büyükelçisi Amir Mohammad Ramin,
755036 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/755036.aspx
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