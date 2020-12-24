Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TBMM Genel Kurulunda, Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un ilk imza sahibi olduğu ve AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti'nin imzasının yer aldığı önergeyle, 2021 yılının "İstiklal Marşı Yılı" olmasını içeren düzenleme kabul edildi.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "2021 yılının İstiklal Marşının kabülünün 100. yılı olması münasebetiyle TBMM Genel Kurulu’nda geçirdiğimiz kanun maddesi ile 2021 yılını 'İstiklal Marşı Yılı' kabul ettik" ifadelerini kullandı.