Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi

HDP eski eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, şu anda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 6-7-8 Ekim Kobani olaylarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında ‘Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozmak’, ‘Nitelikli Kasten Adam Öldürme’, ‘Kasten Adam Öldürmeye Teşebbüs’, ‘Yağma’ ve ‘Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma’ suçlarından tutuklu bulunuyor. 4 yıldır içeride olan Demirtaş'ın, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) yaptığı başvuru önceki gün sonuçlandı. AİHM, Demirtaş’ın ikinci tutuklamasının birinci tutukluluğunun devamı niteliğinde olduğunu ifade ederek, serbest bırakılması gerektiğine hükmetti. 3’ncü yargı paketiyle beraber terör suçları da dâhil olmak üzere tutukluluk sürelerine sınırlama getirilmişti. Buna göre, devlete karşı işlenen ve terörle mücadele yasası kapsamındaki suçlarda tutukluluk süresi en fazla 1 yıl 6 ay ve bu süre 6 aylığına bir kez uzatılabiliyor. Yine, Anayasa Mahkemesi de uzun tutukluluk süresinin en fazla 2 yıl 3 ay olduğunu verdiği kararlarda ifade etmişti. Ancak Selahattin Demirtaş, sadece 2016 yılında tutuklanması nedeniyle AYM’ye başvuru yaparken, mahkemeden Demirtaş hakkında açılan diğer davalarla ilgili herhangi bir karar şimdiye kadar çıkmadı. Dolayısıyla, Demirtaş’ın yargılama sürecine ilişkin iç hukuk yolları tüketilmeden AİHM’den bu kararın çıkması tepkilere neden oldu.

TOROMAN: ÖYLE İFADE YOK

Yasin Börü davasının müşteki avukatlarından Cüneyt Toroman, Selahattin Demirtaş’ın suçunun sabit olduğunu ifade etti. Toroman “AİHM, iç hukuk yolları tüketilmeden böyle bir karar vermesi doğru değildir. AİHM, bu yolla FETÖ’cülerin bütün dosyalarını iç hukuk yollarını tüketmediği gerekçesiyle iade etti. AİHM’nin bunu iç hukuk yolları tüketilmediğinden dolayı reddetmesi gerekiyordu. Herkes eşittir de bazıları biraz daha eşittir. AİHM’de tam olarak bunu yapıyor. Aslında mahkeme demek de çok doğru değil. Siyasi bir kurum. Hukuk eğitimi almış yargıçlardan oluşmuyor. Güzel kararları var. Böyle şaşı baktığı kararları da oldu. Türkiye aleyhine faaliyet gösteren teröristlere karşı kararlarında çok samimi davranıyor” diye konuştu.

GÜLTEKİN: YARGILAMA BİTİRİLMELİYDİ

Türkiye'deki yargılamanın bu kadar uzun sürmemesi gerektiğini ifade eden Emekli Yargıtay Savcısı Ruşen Gültekin de katıldığı bir televizyon programında şunları aktardı: Bu süreci yanlış yönetiyoruz. Selahattin Demirtaş, 4 Kasım 2016'da tutuklamaya sevk edilip, tutuklanıyor. 10 Ocak 2017'de 500 sayfalık iddianame yayımlanıyor. 4 alanda suçlama var. Bu dosya mahkemede benim önüme gelseydi, bununla ilgili çoktan bir karar verirdim. AİHM, Selahattin Demirtaş ‘beraat etti’ demiyor. Yargılamanın bu kadar uzatılmaması, bu dosyanın bir an önce bitirilmesi gerekirdi.

BERAAT ETMEDİ

Yine, AİHM kararının ardından Selahattin Demirtaş’ın avukatı Mahsuni Karaman’ın "Tüm suçlamalar boşa çıkmış, müvekkilimin 4 yıldır siyasi sebeplerle rehin tutulduğu gerçeği kanıtlanmıştır" açıklamaları dikkat çekti. Ancak, AİHM kararında, Demirtaş’ın beraat ettiğine dair herhangi bir ifade yok.

SALGINI BAHANE EDİYOR

Selahattin Demirtaş bugüne kadar, yargılandığı Ankara 19’ncu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davalara tutuklu olduğu hâlde koronavirüsü gerekçe göstererek katılmayı reddetti. Yine, Demirtaş’ın avukatları da davayı AİHM'den hak ihlali kararı çıkması için duruşmalara katılmayı reddederek, dava sürecini uzattı. Böylelikle, terör sevici Avrupa başta olmak üzere tüm dünyaya ‘Bakın biz siyasi rehine durumundayız. Tamamen siyasi gerekçelerle cezaevinde tutuluyoruz’ diye siyasi mağduriyet algısı oluşturulmaya çalışıldı.