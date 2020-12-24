Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

Son dönemde Ankara'nın AB'ye gönderdiği olumlu mesajlar, Doğu Akdeniz meselesi nedeniyle bir süredir gergin olan ilişkilerde yeni bir döneme gerileceği sinyallerini verdi. Bu kapsamda yeni yıl ile birlikte AB ile Türkiye arasında ekonomik, siyasi ve güvenlik anlamında ortak çıkarların öne çıktığı bir sürece girileceğine dikkat çekiliyor. Türkiye'nin önümüzdeki yıl, dış politikadaki öncelikleri arasında AB ile ilişkilerin yeniden canlandırılması ve çözüm bekleyen konulara karşılıklı somut adım atılması bulunuyor. Bu kapsamda Gümrük Birliği’nin güncellenmesi, vize serbestisi ve 18 Mart Mutabakatı’nın güncellenmesi gibi konuların Brüksel-Ankara hattında yeniden değerlendirilmesi bekleniyor.

ANKARA: İŞ BİRLİĞİNE ODAKLANALIM

İlişkilere ivme kazandıracak karşılıklı adımların atılacağı bir dönem girileceği belirtilirken, Türkiye'nin yeni dönemde daha güçlü işbirliği yapmak istediği ifade ediliyor. Türkiye'nin AB'den öncelikli beklentileri arasında müzakere fasılları ile ilgili siyasi engellerin kaldırılması, Türkiye-AB ilişkilerinde yerleşik diyalog mekanizmasının yeniden işletilmesi, katılım öncesi fonlarda kesinti yapılmasına son verilmesi, terörle mücadelede samimi bir şekilde işbirliğinin geliştirilmesi gibi konular bulunuyor.