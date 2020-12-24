Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Başkanı Ekrem İmamoğlu, tepkilere cevap verdi.

İmamoğlu "Bir kere Şeb-i Arus’da ezan yok. Türkçe ezan istismarı da var burada; çok acı. Bugünün gündemi üzerinden bunu yapan insanların makamları da önemli. Öyle ifadelerde bulunuyorlar ki; ‘Şeb-i Arus’da naatlar, beyitler de Arapça okunmalı’ vesaire gibi. Bir kere naatlar ve beyitler, Şeb-i Arus’da Farsça’dır. Bu tarzı ve yaklaşımı ortaya koyan, çok ayıp ediyor. Hem Mevlana’nın maneviyatına hem Şeb-i Arus sürecine çok ayıp ediyor” açıklamasını yaptı. İmamoğlu, "Bence de Şeb-i Arus töreninde, Yüce Kur’an’ın Arapça okunması gerekir. Bunu derken, unutmayalım ki, dilimiz bizim için önemli. Dilimizi yok sayarak, anlatırken Türkçe’mizi düşmanlaştırma çabalarıyla tanımlama yapmanın da büyük bir yanılgı olduğunun altını çizmek isterim” dedi.

10 YAŞINDA EZAN OKUYORDUM

"6’lı, 7’li yaşlardan itibaren dini eğitim almış birisiyim. 10’lu yaşlarda defalarca da köy camilerinde ezan okumuş birisiyim. O yüzden işlerine baksınlar. Bu işler üzerinden, siyasi fayda elde etmeye siyasi rant elde etmeye çalışmasınlar" diyen İmamoğlu, Diyanet'e de cevap verdi.

DİYANET CEVAP VERDİ: ÇOK SIĞ

Tartışmayı Türkçe düşmanlığı olarak yansıtan İBB Başkanı "Kur'an-ı Kerim'in meal ve tefsirlerini okumak gerekli olmakla birlikte okunan bu tercümelerin 'Kur'an' olarak isimlendirilmesi caiz olmadığı gibi mealin Kur'an- Kerim yerine okunması da doğru değildir" şeklinde açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanlığı'na şöyle karşılık verdi: "Neymiş efendim, ‘Başka bir dilde okunduğu zaman Kur’an olamaz.’ Yıllarca basın yazdı, çizdi okudu ve Türkiye’de hayranlıkla takip ettik: Cat Stevens. Biliyorsunuz Müslüman olmuştu ve Yusuf İslam adını almıştı. Cat Stevens, tahmin ettiğiniz gibi Arapça bilen biri değildi. İngilizce okuyarak Müslüman olmayı tercih etti. Yani, çok sığ bir akıl ve çok sığ bir tarif. Yani, Türkçe’mizi düşmanlaştırmaya çalışmak, başka bir boyuta taşımak çok ayıp."

İBB Başkanı İmamoğlu, meal ile Kur'an-ı Kerim'i bir tuttu.

MEALE KUR'AN-I KERİM DENİLEMEZ

Diyanet'ten yapılan açıklama "Kur'an-ı Kerim, lafzı ve manasıyla mucizedir. Kur'an-ı Kerim'in Arapça olduğunu ifade eden ayetlerden, sadece mananın değil, lafızlarının da Kur'an kavramının içeriğine dahil olduğu açık ve kesin bir şekilde anlaşılmaktadır. Kur'an-ı Kerim'in tercümesine 'Kur'an' denilemeyeceği ve tercümesinin Kur'an hükmünde olmadığı konusunda İslam alimleri görüş birliği içindedir. Yüce Rabb'imizin öğütleri ve buyruklarını öğrenmek maksadıyla, Kur'an-ı Kerim'in meal ve tefsirlerini okumak gerekli olmakla birlikte okunan bu tercümelerin Kur'an olarak isimlendirilmesi caiz olmadığı gibi mealin Kur'an yerine okunması da doğru değildir. İbadet olarak okunduğunda Kur'an asli lafızlarıyla okunmalıdır. Kur'an'ın meal, tercüme ve tefsirlerini okumanın hükmü başka, bu tercümeleri Kur'an yerine koymanın ve Kur'an hükmünde tutmanın hükmü ise bambaşkadır." denilmişti.