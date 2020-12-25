Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karar ile OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunun görev süresi 1 yıl uzatıldı. Söz konusu karar 7075 sayılı Kanun'un 3'üncü maddesi gereğince verildi.
OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunun görev süresi 1 yıl uzatıldı
25.12.2020 - 03:12 | Son Güncelleme: 25.12.2020 - 03:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonunun görev süresinin 1 yıl uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Etiketler : ohal,ohal komisyonu,resmi gazete,
755324 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/755324.aspx
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