Kınık, "Yurt içinde aldığımız bağışlarla 645 milyon 265 bin 965 TL, yurt dışında da 189 milyon 11 bin 104 TL olmak üzere toplam 834 milyon 277 bin 69 TL karşılığında bir insani yardımı 2020 yılında insanlık için ulaştırdık" dedi.

Türk Kızılay'ın devletine destek ve milletine hizmet için var olan ulusal bir cemiyet olduğunu dile getiren Kınık, ulusal yardımların yıl içinde 26 milyon 16 bin 591 kişiye ulaştığını kaydetti.

Kınık, söz konusu kişilere 645 milyon 265 bin 965 liralık insani destek sağladıklarını, bunu yaklaşık 11 bin 390 profesyonel çalışan ve 125 bin 820 aktif gönüllünün desteğiyle başardıklarını söyledi.

-Yurt içinde yaklaşık 2,5 milyon sığınmacıya düzenli destek sağladık. Bunların yarıdan fazlası kadın ve çocuk. Yurt dışında da 60'a yakın ülkede 8 milyon 250 bin insana insani yardım ulaştırdık. 2020 yılında toplam 37 milyon 766 bin 591 insana bugüne kadar yardım ulaştırdık, insani destek sağladık. Yurt içinde aldığımız bağışlarla 645 milyon 265 bin 965 TL, yurt dışında da 189 milyon 11 bin 104 TL olmak üzere toplam 834 milyon 277 bin 69 TL karşılığında bir insani yardımı 2020 yılında insanlık için ulaştırdık. Toplam bütçemizin içinde insani yardım için harcanan pay oranı yüzde 86. Yüzde 86'lık bir performansla yaklaşık 38 milyon insana yaklaşık 840 milyon liralık bağış ve insani yardım ulaştırdık.



-Sosyal yardımlarımızı çok farklı boyutlarda ülkemizdeki ihtiyaç sahibi olan kesimlere bu anlamda ulaştırıyoruz. Nakdi yardımlarımız yaklaşık 800 bin insana yaklaşık 79 milyon liralık bir yardım, gıda yardımlarımız 11 milyon kişiye, kurban konservelerimiz de yaklaşık 2,9 milyon kişiye, 310 bin kişiye yaklaşık 48 milyon liralık giysi yardımları ki bunlar okul çağındaki yavrularımızın giysilerinden tutun, dünyaya yeni gözlerini açmış bebeklere verdiğimiz sevgi bohçalarımızla ya da düğünlerine, evliliklerine hazırlanan çiftlere verdiğimiz desteklerle beraber yaklaşık 310 bin 866 kişiyi bağışçılarımız bu anlamda giyindirmiş oldular. Kovid-19 sürecinde ciddi bir hijyen ve kişisel koruyucu ekipman desteği sağladık. Bu anlamda da yaklaşık 2,8 milyon insana ulaştık.



-Pandemi sürecinde 288 öğrenci yurdunda kalan yaklaşık 100 bini aşkın vatandaşa 5 milyon 900 bin öğün yemek verdik. 23 aşevimizle yaklaşık 22 bin 189 kişiye her gün öğünlerini, sıcak yemeklerini ulaştırdık. Eğitim desteklerimiz oldu. Yaklaşık 22 bin 815 öğrencimize 2020 yılında 20 milyon lirayı aşkın eğitim ve burs desteği sağladık. 42 bin 500 öğrencimize kırtasiye desteği sağladık. Özellikle pandemi nedeniyle uzaktan eğitime erişimi olmayan yaklaşık 2 bin yavruma bilgisayar, ülke genelinde 27 okuldaki özel sınıfların tefrişatı, 5 okulun tadilatına destek verilmesi gibi eğitime desteklerimiz oldu.



-Yaklaşık 7 milyon 204 bin kişiye ülkemizde kişisel koruyucu ekipman desteği sağladık. 200'ü milli solunum cihazını bu anlamda bağışçılarımızdan aldığımız destekle hastanelerimize ulaştırdık. 50 bini aşkın vatandaşımıza farklı sağlık ve engelli vatandaşlarımıza da tıbbi medikal sosyal destek sağlamış olduk.



-İnsani yardımlarımızın, sosyal yardımlarımızın yanında en temel görev alanlarımızdan olan afet noktasında da çalıştık. 2020 yılındaki barınma kapasitemiz yaklaşık 211 bin kişiydi, 2021 yılında barınma kapasitemizi 250 bine çıkartıyoruz. Türkiye afet müdahale planı çerçevesinde barınma sorumluluğu birinci anlamda AFAD'a aittir. Kızılay, AFAD'a destek kapasitesi tutmaktadır. Yine beslenme kapasitemiz olarak da 427 bin 600 kapasitemiz bulunmakta, bunu 2021 yılında 613 bin 300'e çıkarıyoruz.

-Kızılay Kan Bankasına kayıtlı 10 milyon 776 bin 336 çok kıymetli bağışçımız bulunmakta. Şunu gururla söyleyebilirim ki Türkiye'de her 8 vatandaşımızdan birisi Kızılay'ımızın gönüllü bağışçısıdır. Bu gerçekten çok büyük bir oran. Bu oranın yaklaşık yüzde 40'ı düzenli olarak kan bağışlamaktadır, yani birden fazla kez kan bağışında bulunmaktadır. Ülkemizde yaklaşık 300 noktada 67 kan bağışı merkezi, 69 kan alma birimi ve 170 seyyar kan alma ünitesi bulunmakta. Bunların sayılarını özellikle kan alma birimini 75'e, kan bağış merkezimizin sayısını da 69'a çıkartıyoruz. Bu 300'e aşkın noktada her gün değerli bağışçılarımızın kanlarını alıyoruz.



-2020 yılında bugüne kadar 2 milyon 370 bin 912 ünite kan bağışı alındı. Bu bağışlarla 3 milyon 693 bin 790 hastamız şifa buldu. Bu gerçekten çok büyük bir başarıdır. Dünyanın en güvenli kan tedarik sistemi ve kan bankacılığıyla değerli bağışçılarımızın kanları ihtiyaç sahipleriyle ülke genelindeki 1500'ü aşkın hastane ile her gün buluşmaktadır. 2021 yılı hedefimiz ise yaklaşık 3 milyon ünite kan, yaklaşık 5 milyon ünite kan bileşeni şeklindedir.

-Şu an itibarıyla veri tabanımızda 732 bin 999 kök hücre bağışçı adayımız bulunuyor. Şimdiye kadar kök hücre bankamız aracılığıyla 9 bin 216 hastamızın kök hücreleri bağışçılarımızın kök hücreleriyle eşleşti. 2 bin 478 başarılı nakil Türkiye'deki büyük oranda bağışçılarımızın kök hücreleriyle Türkiye'deki hastalarımıza Sağlık Bakanlığımızın ve diğer kuruluşlarımızın hastanelerinde yapıldı. Bu sayıların büyük kısmını yurt dışında tedavi için göndermek durumunda kalıyorduk. Hamdolsun artık milli kapasitemiz kendi hastalarımızın ihtiyacını, kendi donörlerimizden karşılayabilir noktaya geldi. 2021 hedefimiz 115 bin 663 yeni kök hücre bağışçısını veri tabanımıza ve TÜRKÖK programına kazandırmak



-35 bağış alma noktasında yaklaşık 150 aferez cihazımızla beraber 47 bin 228 Kovid-19 geçirmiş, iyileşmiş ve kendisi gibi bu hastalıkla boğuşanlara destek vermek isteyen insanların bağışlarıyla yaklaşık 588 hastanede 80 bin 602 hastaya immün plazma bağışları nakledildi. Bu sayı diğer hastanelerde alınan ve nakledilen immün plazma kan ürünleriyle beraber yaklaşık 50 bin bağışçı 100 bine yakın kan ürünü diyebiliriz. Bu da ülkemizde gerçekten büyük bir orana teşkil ediyor. (Kan bağışı) Rakamın düşüklüğünün iki sebebi var; biri küresel kan bankacılığı ve kan bağışı arzındaki küresel etkilenme. Bu Kovid-19 kaygıları nedeniyle bağışçıların daha az bağış yapma eğilimi. İkinci eğilim, ki bu ülkemizdeki sayıları ifade eden durumdur, o da Kovid-19 nedeniyle hastane kapasitelerinde ağırlığın gerek yoğun bakım, gerek rutin hizmet kapasitelerinde Kovid hastalarına ayrılması. Çok zorunlu haller dışında ameliyatların bu yıl yapılmamış olmasıdır. Dolayısıyla büyük oranda kan ihtiyacının da, kan talebinin de azaldığı bir yıl oldu.



-Paydaş kuruluşlarımızın yardımlarıyla yaklaşık 468 milyon liralık insani yardımı ağırlıklı olarak Suriye'nin kuzeyinde yaşayan 4,5 milyon insana sevk ettik. Suriye'nin kuzeyine 5 bin 946 tır insani yardım malzemesi sevk edildi. Sağlık Bakanlığımızın yönetiminde 2 bin 806 Kızılay sağlık personeli 8 hastanemizde ve 40 tıp merkezimizde kamu sağlığı hizmeti ve o bölgedeki 1., 2. ve 3. basamak sağlık hizmetlerini vermektedir. Yerlerinden sürülmüş, yaklaşık 9 yıldır derme çatma kamplarda yaşamaya çalışan insanlara kamplar kurduk. Briket evler yaptık. Şu an yaklaşık 800'ü tamamlandı. 2 bini yakın aylarda tamamlanıyor. 4 No'lu kliniğimizde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. 14 yetimhanemiz ki sayısını artıracağız. 10 binleri aşkın dul ve yetime koruma sağladık.

-15 ildeki toplum merkezimizde 1 milyon sığınmacıya çok boyutlu hizmetler sağladık. Çocuk programları aracılığıyla 16 ilde yaklaşık 4 bin 100 gönüllüyle 139 bin etkinlikle 92 bin çocuğa çok boyutlu psikososyal ve sosyal destek verdik.