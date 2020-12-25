Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yerel seçimde HDP'nin desteğiyle birçok şehirde seçim kazanan CHP, AİHM kararına sığınarak diyet mahiyesinde Demirtaş'a destek açıklamaları yapıyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün partisinin eğitim birimi toplantısında Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istedi.

CHP lideri "AİHM bir karar verir, bu karara herkesin uyması lazım. Sadece Türkiye değil başka ülkeler de o süreç içinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nden gelen kararları uygulayacaklarına söz vermiş ve bunu yasalaştırmışlarsa ve bunu da kendi anayasalarına koymuşlarsa herkes ona uymak zorundadır. "Efendim ben o karara uymam'. O karara uymayacağız. Kimsin sen yahu… Kimsin?. Şahsım devletinde bunu söyleyebilirsin sen burayı şahsın devleti olarak görebilirsin, ama unutmaman gereken bir şey var. Burası Mustafa Kemal ve arkadaşlarının kurduğu bağımsız Türkiye Cumhuriyeti Devleti’dir, sana pabuç bırakmaz. Anayasa Mahkemesi kararlarına uymayacaksınız, alt mahkeme de Anayasa Mahkemesi kararlarına uymayacak, AİHM kararlarına uymayacağız, hangi kararlara uyacağız? Erdoğan’ın talimat verip kendi düşüncesi dolayısıyla arzu ettiği kararı çıkaran mahkemenin kararına uyulacak. Ve burada biz devlete saygıyı bekleyeceğiz. Hayır böyle bir olay olmaz. Bunu asla kabul etmiyoruz" dedi.

CHP'den bir açıklama da Parti Sözcüsü Faik Öztrak'tan geldi. Meclis'te basın toplantısı düzenleyen Öztrak "Türkiye 2014'ten bu yana, Hukukun Üstünlüğü Endeksi'nde 48 sıra gerileyerek 128 ülke içerisinde 107'nci sıraya düştü. Burada aynı ligde olduğumuz ülkeler Mali, Nijerya, İran, Angola, Gine. Artık ortada uygulanan bir Anayasa kalmadı. Türkiye anayasal bir devlet olmaktan, görünürde 'anayasalı bir devlete' dönüştürüldü. Daha önce üç defa ayrı ayrı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuran sarayın kibirlisi, bugün AİHM kararını tanımadığını söyleyebiliyor. Bu, Anayasayı rafa kaldırmaktır. Anayasayı tağyir, tebdil ve ilga etmektir" diye konuştu.

Faik Öztrak, şöyle devam etti: "1954'ten bu yana akıp giden bir ırmağın yönünü değiştirmektir. Türkiye, 1954'te Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini imzalayarak taraf oldu. 1987'de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine bireysel başvuruyu kabul etti. Bununla da yetinmeyip 2004 yılında, 'Usulüne uygun uygulamaya konan, temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası antlaşmalar iç hukuktan üstündür' hükmünü Anayasanın 90. Maddesine hep beraber ekledik. Artık bir karar verin Sayın Erdoğan, bir taraftan 'hukuk reformu' diğer taraftan, 'yüzünü Avrupa'ya dönme' laflarını ederken, AİHM kararını tanımadığınızı söylerseniz, size kargalar bile gülmez. Hukukun ve Anayasanın askıda olduğu ülkede, güven olmaz, yatırım olmaz, iş olmaz. Hukukun askıda olduğu ülkede, ekmek de askıda olur."