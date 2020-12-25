Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüm, deprem dönüşümü diyoruz. Her yıl 300 bin konut, 5 yılda 1,5 milyon acil öncelikli dönüştürülmesi gereken konutu dönüştürerek, ülkemizi, şehirlerimizi depreme hazır hale getirmek için gecemizi gündüzümüze katarak, canla başla çalışıyoruz." dedi.

Bakan Kurum, "Kocaeli Büyükşehir Belediyemizle Çayırova'da, Darıca'da, Gebze'de, Körfez'de, Derince'de, İzmit'te ve Kartepe'de yeni rezerv konutlar inşa edeceğiz. İlk etapta 500 konutu İzmit'te, 500 konutumuzu da Körfez'de hızlıca yapacağız. Kocaeli'mizde, toplamda yeni 2 bin 500 deprem dönüşüm konutu üreteceğiz." açıklamasında bulundu.

Bakan Kurum, "Bugün Cedit Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projemizle İzmit tarihinin en önemli kentsel dönüşüm projelerinden birisi için dev bir adım atıyoruz. İçinde her türlü sosyal donatıyı barındıran projemizi inşallah şubat ayı içerisinde tamamlayarak ihale işlemlerine başlayacağız." diye konuştu.