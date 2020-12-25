Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “En büyük moral ve motivasyon kaynağımız mutluluk dolu yüzlerdir. Mehmetçiklerimiz, Barış Pınarı bölgesinde 64 Suriyeli kardeşimize mont, bot, çorap, kazak ve eşofmandan oluşan kıyafet yardımı yaptı. Engelli bir Suriyeli vatandaşa da tekerlekli sandalye hediye edildi” denildi.
Barış Pınarı bölgesinde Mehmetçik'ten halka yardım
25.12.2020 - 23:29 | Son Güncelleme: 25.12.2020 - 23:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesinde 64 kişiye kıyafet yardımında bulundu.
Etiketler : Barış Pınarı bölgesi,mehmetçik,suriye,
755506 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/755506.aspx
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