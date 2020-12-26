Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güvenlik güçlerinin, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik başarılı operasyonlarıyla huzur ortamının sağlandığı Hakkâri'de, bu yıl hem PKK'ya katılım sıfırlandı hem de terör olayları bitme noktasına geldi. Aralarında sözde üst düzey komutanların da yer aldığı yüzlerce teröristi etkisiz hâle getiren güvenlik güçleri, tespit ettiği sığınak, barınak ve depolardaki silah, mühimmat, patlayıcı ile yapımında kullanılan eşya ve yaşam malzemelerini de imha ederek PKK'ya ağır darbe vurdu.

EN DÜŞÜK SEVİYEDE

Güvenlik güçleri, aileleriyle görüşerek yürüttükleri ikna çalışmalarıyla da yüzlerce teröristin teslim olmasını sağlayarak örgütte çözülmeyi hızlandırdı. Bu sayede yıllardır terör olaylarıyla anılan Hakkâri'de bu yıl hem örgüte katılım sıfırlandı hem de terör olaylarının oranı en düşük seviyeye geriledi.

EN HUZURLU DÖNEMİ

Hakkâri Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, şehrin İran'la 113, Irak'la 230 km sınırı olduğunu, zaman zaman olumsuz hadiseler yaşandığını söyledi. Hakkâri'nin geçmişte terör nedeniyle ciddi sıkıntılar çektiğini belirten Vali Akbıyık, şunları kaydetti: Ama bugün için şunu söyleyebilirim: Hakkâri, tarihinin en huzurlu ve en sakin dönemini yaşıyor. 2020'de bir kişi dahi, terör örgütüne katılmadı. Güvenlik güçlerimizin başarılı çalışmalarıyla PKK'ya büyük darbe indirildi. Hakkâri terörle mücadelede bu sene tarihinin en iyi dönemini yaşadı, hiçbir dönemle kıyaslanamayacak kadar iyi durumdayız. Ne köy ne mezra ne merkez ne de ilçelerinde insanların 'terör' diye bir gündemi var.

TESLİM OLUYORLAR

Teröristlerin geçiş güzergâhlarının tamamına üs bölgesi kurulduğunu vurgulayan Akbıyık, kırsalda dahi dışarı çıkamadıklarını, en küçük harekette etkisiz hâle getirildiklerini dile getirerek, şu ifadeleri kullandı: Ciddi anlamda teslim olmalar var, Hakkâri'de 20'den fazla terörist teslim oldu. 20'ye yakın aile, Diyarbakır annelerinin eylemine katıldı. PKK'da çözülme hızla devam ediyor. Hakkâri halkı terörün kötülüğünü anlamış durumda. İnşallah bir çocuğumuzu dahi terör örgütüne feda etmeyeceğiz. Bir terörist dahi kalmayıncaya kadar mücadelemiz sürecek.