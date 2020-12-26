Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çocukların bilişim teknolojileriyle uygun bir şekilde tanıştırılmasına ve çocukların dijital risklerden korunmasına önem verdiklerini söyledi. Ailelerin çocuklar için zararlı olduğunu düşündükleri yayınları ve uygulamaları doğrudan Bakanlığa ulaştırabilmeleri için Muzır İçerikle Mücadele İhbar Platformu kurduklarını anımsatan Selçuk, “Çocuklarımızın zararlı içeriklerden korunmasını sağlayacak yeni bir projeyi daha hayata geçiriyoruz. Çocuklar için üretilen oyun ve oyuncaklarla ilgili kültürel yapımıza uygun bir değerlendirme ve derecelendirme sistemi oluşturacağız” dedi.

"Oyuncakların fiziksel özellikleri ve psikososyal gelişime uygunluğu değerlendirilecek"

Sistemin içeriği ve işleyişine yönelik de bilgi veren Bakan Selçuk, “Toplumsal tepkilere yol açan, çocukların psikososyal gelişimi üzerinde olumsuz etkiler oluşturabilecek nitelikteki oyuncaklar ve oyunlar hakkında birtakım standartlar oluşturulmasına ihtiyaç duyduk. Ticaret Bakanlığı koordinesinde Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı gibi ilgili kurumlarla bir araya gelerek, oyuncakların fiziksel özellikleri ile birlikte çocukların psikososyal gelişimine uygunluk bakımından değerlendirme kriterleri oluşturmayı planlıyoruz” diye konuştu.

"Ebeveynlere farkındalık kazandırmayı amaçlıyoruz"

Selçuk, ilgili kurumlarla iş birliği halinde yapılacak çalışmalarda oyun ve oyuncaklar konusunda çocukların ve ebeveynlerin bilinçlendirilmesinin sağlanacağını kaydetti. Bakan Selçuk, “Söz konusu sistemin hayata geçmesiyle ebeveynlerin çocuklarına yönelik hangi oyuncakları tercih etmesi gerektiği, hangi oyuncakların çocukların gelişimi açısından uygunsuz olduğu konusunda farkındalık kazandırmayı amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.