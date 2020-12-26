Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir’deki Eti Maden Lityum Karbonat Üretim Tesisleri açılışında konuştu.

"Ülkemizin en stratejik yer altı kaynaklarından olan bor madenine özel önem veriyoruz" diyen Erdoğan, "2002'de 436 bin ton olan rafine bor ürünleri üretimimiz, bu yıl aralık ayı itibarıyla yaklaşık 1,6 milyon tonu buldu" ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Türkiye'nin ve 83 milyonun faydasına olan enerji projelerimizin çevreci maskesi takmış vandallarca engellenmesine müsaade etmeyeceğiz" dedi.