Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez TGRT Haber'de
26.12.2020 - 16:16 | Son Güncelleme: 26.12.2020 - 16:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye'de ilk Lityum üretim tesisi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video konferansla katıldığı programla gerçekleşti. Açılış sonrasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TGRT Haber canlı yayınına katılarak tesis hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Dönmez, Türkiye'nin kendi üretimiyle lityum tesisini açtığını belirterek, "Yerli otomobil için pil üretimin burada yapılacak" ifadelerini kullandı.
Kaynak: TGRT Haber
Etiketler : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez,
755630 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/755630.aspx
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