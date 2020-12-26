Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bilhassa 16 milyon nüfuslu İstanbul’da susuzluk ihtimali kara kara düşündürüyor. Mega Şehrin su kaynağı olan barajlarda su oranı iki yıl önce yüzde 80 oranındaydı. Şimdilerde yüzde 21 civarında. Yaklaşan tehlikeye dikkat çeken Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, son 10 yılın tablosunu paylaştı. Birpınar “26 Aralık 2018 yani bundan tam iki sene önce İstanbul Barajlarındaki su oranı %80,41...

26 Aralık 2020 yani bugün, İstanbul Barajlarındaki su oranı % 21,27...

Varolan suyu iyi yönetmek lazım. Vatandaşları da uyarmak ve tedbirler almak da İstanbul'u yönetenlerin işi olmalı.” dedi.

İşte yıllara göre İstanbul’un barajlarındaki durum: