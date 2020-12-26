Libya’nın başkenti Trablus’ta bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları ile birlikte temaslarını sürdürüyor. Bakan Akar, Trablus’ta Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid Ammar El Meşri görüşmesinin ardından başkentteki askeri törene katıldı.
Bakan Akar, Libya’da askeri törene katıldı
26.12.2020 - 22:10 | Son Güncelleme: 26.12.2020 - 22:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya’nın başkenti Trablus’ta askeri törene katıldı.
Etiketler : Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,
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