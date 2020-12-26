Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Bafra ilçesindeki Bafra Devlet Hastanesi'nde temizlik personeli olarak görev yapan 2 çocuk babası Önder Büyük'ün Covid-19 testi pozitif çıktı. Büyük, görev yaptığı hastanede tedavi altına altına alındı. Yaklaşık 2 haftadır tedavi altında bulunan Önder Büyük yoğun bakım servisinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bu akşam hayatını kaybetti.
Sağlık çalışanı koronaya yenik düştü
26.12.2020 - 22:21 | Son Güncelleme: 26.12.2020 - 22:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'da bir sağlık personeli korona virüs tedavisi gördüğü görev yaptığı hastanede hayatını kaybetti.
Etiketler : Samsun,
755685 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/755685.aspx
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