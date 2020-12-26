Çanakkale Boğazı ile Adalar Hattı'nda ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ yetkililerince, yarın Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hattındaki tüm seferlerin, Kuzey Ege'de etkili olması beklenen olumsuz hava koşullarından dolayı iptal edildiği duyuruldu.
Gökçeada ve Bozcaada'da feribot hattında yarınki seferler iptal edildi
26.12.2020 - 22:48 | Son Güncelleme: 26.12.2020 - 22:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kuzey Ege'de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.
Etiketler : gökçeada,bozcaada,feribot,
755689 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/755689.aspx
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