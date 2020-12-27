Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi

Türkiye, koronavirüs aşısını temin için çalışmalarını sürdürürken, son gelişmeler muhalefetin "Çin aşısı ucuz olduğu için tercih ediliyor", "Alman aşısını niçin satın alamıyoruz" söylemlerini boşa çıkardı. CHP’li vekillerce her fırsatta Alman BioNTech şirketinin geliştirdiği aşının alımında gecikildiği iddiaları dillendiriliyor, gecikmeye ise "yanlış aşı politikaları"nın yol açtığı iddiası dayanak oluşturulmaya çalışılarak, kamuoyu nezdinde algı yönetimi yürütülüyordu. Gerçekte Alman aşısının hükûmet tarafından Türkiye'ye getirilmesinde yaşanan gecikmenin asıl nedeninin üreticiden kaynaklandığı belli oldu. BioNTech ile antlaşma imzalandığını duyurun Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Gecikmenin nedeni; üreticinin, aşının üretiminden kaynaklanabilecek sorunlarla ilgili sorumluluk kabul etmek istememesiydi. Üreticinin sorumluluğunun, sözleşmenin mali büyüklüğü ile sınırlı tutulmasında anlaşıldı. Bu aşıyı kullanmak için vatandaşlarımızdan onay alınacak" dedi. Yani, aşı vurulmadan önce vatandaş, sonraki süreçte oluşabilecek risklerle ilgili bilgilendirilecek ve rızası alınacak. Her fırsatta "Alman aşısı nerede kaldı?" diyerek akılları bulandırmaya çalışan muhalif isimlerin, aşılama zamanı "riskleri kabul edip" Alman aşısını yaptırıp yaptırmayacağı merak konusu oldu. Muhalefet, sürekli Çin menşeli Coronovac aşısının "ucuz" olduğu gerekçesiyle alındığını, Alman aşısının ise daha pahalı olduğu için temin edilemediği algısını gündemde tutuyordu. Biontech aşısının tek dozunun 19,5 dolar, Sinovac'ın 30 dolar olduğu belirtilmişti. Türkiye, aşı temininde fiyattan ziyade etkinliği ve güvenilirliği üzerinde duruyor.

TÜRKİYE'DE DE AŞI ÜRETECEĞİZ

Dünyada 80 milyondan fazla kişiyi etkileyen, 1 milyon 750 binden fazla kişiyi öldüren salgına karşı, bilim insanı Özlem Türeci ile Pfizer/BionTech aşısını geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahin, Türkiye'de yatırım müjdesi verdi. Virüs geçtiğimiz haftalarda İngiltere, Güney Afrika ve Nijerya'da mutasyona uğramıştı. Şahin, katıldığı bir canlı yayında, Türkiye’ye 2021 başında ilk 550 bin aşı göndereceklerini söyleyerek, şu açıklamalarda bulundu: 4,5 milyon dozu mart sonuna kadar yollayacağız. Pfizer’le üretiyoruz. Ama aşımızı Türkiye'de de üretme girişimimiz var. 2021 içinde mi olur, bilemiyorum. Türkiye'ye aşılar Avrupa'dan gelecek.

KORUYUCULUĞU DÖRT AY

Virüslerin mutasyona uğramasını “çok normal” olarak değerlendiren Şahin "Endişelenmeye gerek yok, bu hep olur. İngiltere'deki mutasyon, henüz aşımızda test edilmedi. 10 gün içinde sonuca ulaşırız. Aşımızın 4 ay koruyuculuğu var. 2021 sonunda yavaş yavaş normale döneriz" diye konuştu.