Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AİHM’in bu çıkışına başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere hükûmetten birçok isim sert şekilde tepki gösterdi. Karar sonrası HDP'den yapılan açıklamada, Selahattin Demirtaş konusunda bütün muhalefet partilerinin açıklama yapmaları istendi. HDP'nin açık ve gizli ortakları açıklama yapmak için sıraya girdiler. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demirtaş'ın tahliye edilmesini savunarak "Kararın uygulanması zorunlu. Karara uymam dersen hem Avrupa’dan tecrit oluyorsun hem de kendin Anayasana uymuyorsun. Faturası ağır olur" dedi.

Millet İttifakı ortaklarından Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu "AB'ye üyelik istiyorsak bu karara uymalıyız” diye konuştu.

Son açıklama İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu'ndan geldi. Ağıralioğlu "Böyle bir şeyi hak etmiyoruz. Mahkemelerin kararlarına saygı duymak lazım” diyerek destek verdi.

TUTUKLULUĞUNA İTİRAZA RET

Bu arada Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Demirtaş'ın tutukluluğuna AİHM kararı gerekçe gösterilerek yapılan itiraz sulh ceza hâkimliğince reddedildi.