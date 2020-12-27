Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir süredir tecavüz, taciz ve yolsuzluk skandallarıyla gündeme gelen CHP'de akıllara durgunluk veren bir vakanın yaşandığı ortaya çıktı.

CHP'li bir Muğla milletvekilinin Muğla'da erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı tarafından diri diri yakılıp üzerine beton dökülerek vahşice öldürülen Pınar Gültekin’in babasına davadan vazgeçmesi için baskı yaptığı belirlendi.

Hürriyet yazarı Fatih Çekirge'nin aktardığına göre, CHP'li milletvekili acılı babaya "Tamam böyle bir şey yaşandı. O aile de perişan. Zaten cezasını çekecek. Gel sen davandan vazgeç... Zaten kamu davası devam edecek" dedi.

Baba ise "Bunu duymamış olayım. Sizin kızınızı diri diri yakıp, üzerine beton dökseler bunu ister misiniz? Doğrusu bu konuşmaya inanamıyorum" karşılığını verdi.

Katilin annesi Ayten Avcı'nın CHP’nin Muğla’daki bir ilçede yönetim kurulu üyesi olduğu, olaydan hemen sonra istifa ettiği, CHP'li vekilin de Avcı'yı korumak için aracı olduğu belirlendi.

CHP'li milletvekilleri Süleyman Girgin, Burak Erbay, Suat Özcan ve Mürsel Alban iddiaları yalanlayarak ortak açıklama yapılacağını duyurdu.

Acılı ailenin CHP'li milletvekilinin ismini açıklaması bekleniyor.