Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Belucistan'da gerçekleşen terör saldırısı ve Gilgit-Baltistan bölgesindeki helikopter kazasında 11 Pakistan Silahlı Kuvvetleri mensubunun hayatını kaybettiğinin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Belucistan’daki menfur terör eylemini kınıyoruz. Terör saldırısında ve helikopter kazasında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifa, dost ve kardeş Pakistan halkı ve hükümetine başsağlığı diliyoruz." ifadesine yer verildi.