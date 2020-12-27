Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bugün meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki deprem sonrası Elazığ Valisi Erkaya Yırık’ın talimatıyla tüm kurumlar gibi il Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler de seferber oldu.Deprem bölgesinde jandarma ekipleri bir taraftan hasar tespit çalışmaları yaptı, diğer taraftan da evi hasar alan depremzedelere yardım etti. Kış şartlarının hissedildiği, vatandaşların karşı karşıya kaldığı sıkıntıların daha da arttığı bu noktada evi hasar alan vatandaşlar, valilik koordinesinde konteynerlere yerleştirildi.Depremzedelerin eşyalarını taşımalarınada jandarma ekipleri yardım etti.