Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 23.08 sıralarında merkez üstü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin yerin 12 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi.
Elazığ’da 3.7 büyüklüğünde deprem
27.12.2020 - 23:37 | Son Güncelleme: 27.12.2020 - 23:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Elazığ’da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 23.08 sıralarında merkez üstü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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