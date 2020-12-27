Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 23.08 sıralarında merkez üstü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin yerin 12 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi.