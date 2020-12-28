Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hürriyet yazarı Fatih Çekirge'nin aktardığına göre, CHP'li milletvekili, maktül Pınar Gültekin’in babası Sıddık Gültekin'i aradı. Acılı babaya "Tamam böyle bir şey yaşandı. O aile de perişan. Zaten cezasını çekecek. Gel sen davandan vazgeç... Zaten kamu davası devam edecek" dedi. Baba ise "Bunu duymamış olayım. Sizin kızınızı diri diri yakıp, üzerine beton dökseler bunu ister misiniz? Doğrusu bu konuşmaya inanamıyorum" karşılığını verdi.

Katilin annesi Ayten Avcı'nın CHP’nin Muğla’daki bir ilçede yönetim kurulu üyesi olduğu, olaydan hemen sonra istifa ettiği, CHP'li vekilin de Avcı'yı korumak için aracı olduğu belirlendi.

Çekirge'nin iddiası CHP'yi karıştırdı. Parti yönetimi video konferans yöntemiyle Muğla milletvekillerinin ifadesini aldı.

Milletvekilleri görüşmeyi inkar etti. Çekirge'yi arayan Süleyman Girgin "Pınar Gültekin’in babası Sıddık Gültekin’e taziye telefonu açan tek milletvekili olarak konuya açıklık getirmesi gerekenin ben olduğum kanaatine vardım. Ben, 22 Temmuz’da cenazenin Bitlis’in Hizan ilçesinde defnedilmesinin ardından 23 Temmuz günü saat 18.57 civarında cep telefonumdan kendisiyle 1-1.5 dakikalık bir görüşme gerçekleştirdim. Görüşmede yalnızca taziye dileklerimi ve olaydan duyduğum üzüntüyü ilettim. Yazıda bahsi geçen ifadeleri kullanmam mümkün değildir. Oğlu canavarca bir cinayet işleyen Ayten Avcı ile de olaydan sonra ne yüz yüze bir görüşme ne bir mesajlaşma ne de bir telefon görüşmem kesinlikle olmamıştır" açıklamasını yaptı.

Ailenin avukatı Dr. Rezan Epözdemir, "Evet, bu telefon ve talep doğrudur. Kendisi bana anlattı. Ancak isim veremiyorum" diye konuşmuştu.