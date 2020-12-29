Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

31 Mart yerel seçimlerinden sonra AK Parti ve MHP’deki, beş büyükşehir belediyesinin yönetimi CHP’ye geçti. Göreve gelen yeni yönetimlerin geçen 20 aylık süreçte beklentileri karşılayıp karşılamadığına dair araştırma Şirketi Areda Survey bir anket düzenledi. 5320 kişinin katıldığı araştırmaya göre, hizmet ve performans açısından yapılan değerlendirmeler sonucunda CHP yönetimindeki dört büyükşehirde kan kaybı yaşanırken, en büyük memnuniyetsizlik Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul’da yaşanıyor. Katılımcıların yüzde 40,6’sı yeni yönetimi daha başarılı bulurken, yüzde 49.1’i “önceki yönetim daha başarılıydı” dedi. “İstanbul’da değişen bir şey olmadı” diyenlerin oranı ise yüzde 10.3.

Ankaralıların memnuniyet oranı ise başabaş gidiyor. Mansur Yavaş yönetimi yerine bir önceki dönemi başarılı bulanların oranı yüzde 39.6 olurken, CHP’li yönetimden memnuniyet oranı yüzde 38 olarak şekillendi. Ankara’da durumun değişmediğini belirtenlerin oranı ise yüzde 22.4.

Mersin’de önceki yönetimi daha başarılı bulan katılımcıların oranı yüzde 44, “değişen bir şey yok” diyenlerin oranı ise yüzde 25.3 oldu. Adana’da da durum farksız. Katılımcılarını yüzde 36.7’si eski yönetimi daha başarılı bulduğunu ifade ederken, 33.7’lik kısım ise mevcut yönetimin hizmet ve performansını yeterli görüyor.

Türkiye’nin turizm başkenti Antalya ise CHP yönetiminin başarılı kabul edildiği tek büyükşehir belediyesi. Başkan Muhittin Böcek’in uygulamalarından memnuniyetini ifade eden katılımcıların yüzde 43,9 olurken, “değişen bir şey yok” diyenlerin oranı ise yüzde 14.3.

İSTANBUL'DA ÇÖP DAĞLARI

İstanbul’da 25 yıl sonra yeniden çöp problemi ortaya çıkmaya başladı. Terkos Gölü’ne yaklaşık iki kilometre mesafedeki Çatalca’da bulunan çöp dağlarının havadan çekilen görüntüsü tabiata verilen tahribatı gözler önüne serdi. Çevrede yaşayan köylülerin hayvanları ise bu çöplükte otlarken görüldü. Çöp dağlarında moloz, çekyat, araba lastiği gibi birçok farklı atık bulunuyor. İstanbul İHA