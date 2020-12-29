Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EBRU KARATOSUN

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı tarafından terör örgütlerinin eleman kazanmasını engellemek ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla sahada da önemli bir faaliyet yürütülüyor. Bu kapsamda, gençlerin terör örgütleri konusunda daha bilinçli hareket etmeleri için çok yönlü bilgilendirme çalışmaları yapılıyor.

GENÇLER UYARILDI

Terörle Mücadele Daire Başkanlığı tarafından bu konuda eğitilen güvenlik görevlileri, yurdun dört bir yanında bulunan gençlere ulaşıyor. Terör örgütlerinin, özellikle, yardım etme, kalacak yer ve burs ayarlama gibi bahanelerle öğrencilere yakınlaştıkları ve daha sonra bu ilişkiyi geliştirerek içlerine çekmeye çalıştıkları konusunda gençler uyarıldı. 2019’da Türkiye’nin dört bir yanında üniversiteler ziyaret edilirken, bu yıl ziyaretler kısıtlı kaldı. Eylül 2019’dan, pandemi nedeniyle üniversitelerin kapandığı 16 Mart 2020'ye kadar sadece 14 üniversiteye gidilebildi.

SPOR OLİMPİYATLARI PROJESİ

Yine, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile koordineli bir şekilde yürütülen ‘Genç Adımlar Kampa’ projesi ile bugüne farklı bölgelerden yaklaşık bin 300 öğrenci bir araya getirildi. Birçok etkinliğin yarım kaldığını ifade edilerek “Terörle mücadele konusunda gençlerin bilinçlenmesine yönelik yeni projeler hazırlıyoruz. Terör örgütlerinin hedef aldığı çocuk ve gençlerimizin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını giderecek özel projeler geliştirerek örgütlerin istismar alanlarını ortadan kaldırıyoruz. 2021 yılında Bakanlığımızın tüm birimlerinin katılımıyla spor olimpiyatları projesini gerçekleştireceğiz” dedi.