Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi

Kamuoyunda ‘CHP'li bir Muğla milletvekilinin, Muğla'da Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin'i arayarak davadan vazgeçmesini istediği iddiası’ yankı uyandırdı ve tepkilere neden oldu. Telefon görüşmesini kimin yaptığı tartışılırken, CHP’li Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, iddiayı ortaya atan gazeteciye açıklama yaparak telefon görüşmesini kendisinin yaptığını söyledi.

BABASI 4 OCAK’TA AÇIKLAYACAKTI

İddianın ardından gözler CHP’nin Muğla Milletvekilleri Burak Erbay, Mürsel Alban, Suat Özcan ve Süleyman Girgin’e çevrilmişti. İddiayı reddeden vekiller, ilerleyen günlerde ortak bir açıklama yapacaklarını ifade etmişti. Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı Rezan Epözdemir de baba Sıddık Gültekin ile konuştuğunu, iddianın doğru olduğunu ve baba Gültekin’in davadan vazgeçmesi için kendisini arayan CHP'li milletvekilinin ismini 4 Ocak’taki duruşma sonrası açıklayacağını söylemişti.

“TAZİYE DİLEKLERİMİ İLETTİM”

Tüm bu olayların ardından yeni bir gelişme yaşandı. CHP’li Milletvekili Süleyman Girgin, iddiayı ortaya atan gazeteciye bir açıklama gönderdi. Girgin, açıklamasında, “Diğer 3 Muğla milletvekili arkadaşım davayla ilgilendiklerini ancak aileyle hiçbir zaman bir görüşme yapmadıklarını ifade ettiler. Yazınıza konu olan Pınar Gültekin’in babası Sıddık Gültekin’e taziye telefonu açan tek milletvekili olarak konuya açıklık getirmesi gerekenin ben olduğum kanaatine vardım. Ben, 22 Temmuz’da cenazenin Bitlis’in Hizan ilçesinde defnedilmesinin ardından 23 Temmuz günü saat 18.57 civarında cep telefonumdan kendisiyle 1-1,5 dakikalık bir görüşme gerçekleştirdim. Görüşmede yalnızca taziye dileklerimi ve olaydan duyduğum üzüntüyü ilettim. Yazıda bahsi geçen ifadeleri kullanmam mümkün değildir” ifadelerini kullandı.

“AYTEN AVCI İLE GÖRÜŞMEDİM”

Cemal Metin Avcı’nın annesi Ayten Avcı’nın, Muğla’da bir CHP ilçe teşkilatında yönetim kurulu üyesi olduğu ve cinayetin ardından istifa ettiği de öne sürülmüştü. Bu iddiaya da cevap veren Girgin, “Oğlu canavarca bir cinayet işleyen Ayten Avcı ile de olaydan sonra ne yüz yüze bir görüşme, ne bir mesajlaşma, ne de bir telefon görüşmem kesinlikle olmamıştır. Bu olayı ve davayı ilk günden beri takip ediyoruz. Katilin hiçbir indirimden yararlanmadan en ağır şekilde cezalandırılması için Muğla milletvekilleri olarak elimizden geleni yapacağız” açıklamasını yaptı.

KILIÇDAROĞLU “KONUYU AYDINLATIN” DEDİ

Girgin’in telefon görüşmesinde Gültekin’e “O aile de perişan. Zaten cezasını çekecek. Gel sen davadan vazgeç” ifadelerini kullandığı iddia ediliyor. Öte yandan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kurmaylarını konuyu aydınlatmaları için görevlendirdiği belirtildi.