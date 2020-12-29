Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, milli sporculara ortaöğretimde de yüzde 100 burs imkanı tanıyacak protokolü imzaladıklarını açıkladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan burs müjdesi!
29.12.2020 - 12:25 | Son Güncelleme: 29.12.2020 - 12:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, milli sporculara ortaöğretimde de yüzde 100 burs imkanı tanıyacak protokolü imzaladıklarını açıkladı.
Kaynak: AA
Etiketler : burs,
756207 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/756207.aspx
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