Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gücünü asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından alan kahraman komandolarımız, huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadesi kullanıldı.
MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi
29.12.2020 - 16:49 | Son Güncelleme: 29.12.2020 - 17:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Kaynak: AA
Etiketler : MSB,terörist,
756251 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/756251.aspx
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