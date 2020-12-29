Adalet Bakanı Gül, İstanbul'da öğretim görevlisi Aylin Sözer'in öldürülmesine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Gül, paylaşımında, "Aylin Sözer'i vahşice katleden caninin hak ettiği cezayı alması için yargı gerekeni yapacaktır" ifadelerini kullandı.
Maltepe'de vahşet! Öğretim üyesini evinde yakarak öldürdü İstanbul Maltepe’de bir şahıs eski kız arkadaşı olan öğretim üyesi kadını evinde önce bıçaklayarak öldürdü. Ardından evin kapısına polis dayanınca ateşe vererek yaktı. Şahıs, polis tarafından olay yerinde gözaltına alınırken, kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.